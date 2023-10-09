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После Аббаса: Эрдоган поговорил теперь с Герцогом
09.10.2023 19:54 Алина Груднева

После Аббаса: Эрдоган поговорил теперь с Герцогом

Президент Турции Реджем Тайип Эрдоган поговорил с израильским коллегой Ицхаком Герцогом.

Ранее его разговор также состоялся с председатель Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

С Герцогом он обсудил продолжающийся беспредел, который устроили террористы ХАМАС. Другие подробности пока что не раскрываются.

Ранее в Анкаре сообщили, что Эрдоган пытается "наладить мосты" между Израилем и палестинцами, чтобы избежать распространения конфликта на Ближнем Востоке.

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