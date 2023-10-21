



Посланник ООН о войне в Израиле: освободить заложников и прекратить огонь

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд вновь призвал террористов ХАМАС и "Исламский джихад" немедленно освободить заложников, захваченных в Израиле.



Он также высоко оценил усилия Египта по созыву "Мирного саммита" в Каире.



"Вместе с генсеком ООН Антониу Гутерришем мы продолжили политические взаимодействия с соответствующими сторонами, чтобы положить конец кровопролитию и предотвратить дальнейшие потери среди гражданского населения", - сказал дипломат.



По словам Веннесланда, Газа, которая является зоной боевых действий, нуждается в гуманитарной помощи.



"Я повторяю настоятельный призыв к немедленному и безоговорочному освобождению заложников и к немедленному гуманитарному прекращению огня", - добавил он.