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Посланник ООН о войне в Израиле: освободить заложников и прекратить огонь
21.10.2023 19:43 Алина Груднева

Посланник ООН о войне в Израиле: освободить заложников и прекратить огонь

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд вновь призвал террористов ХАМАС и "Исламский джихад" немедленно освободить заложников, захваченных в Израиле.

Он также высоко оценил усилия Египта по созыву "Мирного саммита" в Каире.

"Вместе с генсеком ООН Антониу Гутерришем мы продолжили политические взаимодействия с соответствующими сторонами, чтобы положить конец кровопролитию и предотвратить дальнейшие потери среди гражданского населения", - сказал дипломат.

По словам Веннесланда, Газа, которая является зоной боевых действий, нуждается в гуманитарной помощи.

"Я повторяю настоятельный призыв к немедленному и безоговорочному освобождению заложников и к немедленному гуманитарному прекращению огня", - добавил он.

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