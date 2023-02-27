



Посланник ООН о Хавара: нет оправдания ни террору, ни актам мести

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд выразил обеспокоенность беспорядками в Хавара.



Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 27 февраля.



"Силы безопасности несут ответственность за поддержание порядка и предотвращение взятия людьми закона в свои руки", - сказал он.



По словам Веннесланда, он "серьезно обеспокоен" ухудшением ситуации с сфере безопасности. Дипломат выразил соболезнования семьям погибших братьев, убитых в ходе теракта в Хавара, после которого и вспыхнули беспорядки.



"Не может быть оправдания ни террору, ни поджогам, ни актам мести против мирных жителей. Все виновные в насилии должны быть привлечены к ответственности", - добавил он.

