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Посланник ООН о Хавара: нет оправдания ни террору, ни актам мести
27.02.2023 16:48 Алина Груднева

Посланник ООН о Хавара: нет оправдания ни террору, ни актам мести

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд выразил обеспокоенность беспорядками в Хавара.

Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 27 февраля.

"Силы безопасности несут ответственность за поддержание порядка и предотвращение взятия людьми закона в свои руки", - сказал он.

По словам Веннесланда, он "серьезно обеспокоен" ухудшением ситуации с сфере безопасности. Дипломат выразил соболезнования семьям погибших братьев, убитых в ходе теракта в Хавара, после которого и вспыхнули беспорядки.

"Не может быть оправдания ни террору, ни поджогам, ни актам мести против мирных жителей. Все виновные в насилии должны быть привлечены к ответственности", - добавил он.
 

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