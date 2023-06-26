



Посла Украины вызвали в МИД Израиля



На брифинге для СМИ в воскресенье министр иностранных дел Эли Коэн осудил резкие заявления посольства Украины в Тель-Авиве, обвиняющие Израиль в том, что он выбрал "путь тесного сотрудничества с Российской Федерацией".



Министр иностранных дел заявил, что посол Украины Евгений Корнийчук будет вызван в МИД для разъяснений, и пояснил, что "несмотря на сложную ситуацию с Россией, Израиль стоял рядом с Украиной с начала войны и до сих пор, публично поддерживал суверенитет Украины над всей ее территорией и даже голосовал на международных форумах за осуждение России".



В посте в социальных сетях ранее в воскресенье посольство Украины утверждало, что руководство Израиля, "прикрываясь словесной демагогией о своем нейтралитете (хотя уже и не скрывая его), активно налаживает отношения с Российской Федерацией. В действительности, на местах так называемый "нейтралитет" израильского правительства считается явной пророссийской позицией", в то время как "народ Украины, включая ее значительную еврейскую общину, истекает кровью под натиском российских ракет и иранских беспилотников".



Министр также отметил, что Израиль предоставил "беспрецедентную" гуманитарную помощь (в 2022 году - около 80 миллионов шекелей, а в этом году бюджет еще выше). "Система раннего предупреждения, которую Израиль налаживает для Украины, спасет жизни украинских граждан", - добавил он.