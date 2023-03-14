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Посла России в США вызвали "на ковер" из-за инцидента над Черным морем
14.03.2023 21:09 Раиса Вовк

Посла России в США вызвали "на ковер" из-за инцидента над Черным морем

Государственный департамент США вызвал российского посла из-за сбития американского беспилотника над Черным морем. Об этом заявил спикер Госдепартамента Нед Прайс.

"Государственный департамент вызовет российского посла в департамент, чтобы выразить "решительные возражения" по поводу поведения России. Процесс вызова идет/ожидается сегодня во второй половине дня", - написала журналистка The Baily Beast Шенон Варва в Twitter.

Напомним, сегодня утром над Черным морем столкнулись российский истребитель Су-27 и американский беспилотник MQ-9 Reaper. Позже стало известно, что об инциденте уже доложили президенту США Джо Байдену.

Добавим, что генерал НАТО проинформировал союзников о сбитии американского дрона над Черным морем. 

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