



Посла России в США вызвали "на ковер" из-за инцидента над Черным морем

Государственный департамент США вызвал российского посла из-за сбития американского беспилотника над Черным морем. Об этом заявил спикер Госдепартамента Нед Прайс.



"Государственный департамент вызовет российского посла в департамент, чтобы выразить "решительные возражения" по поводу поведения России. Процесс вызова идет/ожидается сегодня во второй половине дня", - написала журналистка The Baily Beast Шенон Варва в Twitter.



Напомним, сегодня утром над Черным морем столкнулись российский истребитель Су-27 и американский беспилотник MQ-9 Reaper. Позже стало известно, что об инциденте уже доложили президенту США Джо Байдену.



Добавим, что генерал НАТО проинформировал союзников о сбитии американского дрона над Черным морем.