



Посла Франции в РФ вызвали в МИД

Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД РФ. Ему был выражен протест в связи с высказываниями министра иностранных дел республики о покушении на главу «Русского дома» в ЦАР, сообщило на своем сайте дипломатическое ведомство.



Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна назвала «пропагандой» фотографию, снятую полицейскими на месте взрыва в кабинете главы «Русского дома» в ЦАР Дмитрия Сытого, на которой видна записка с угрозой «от всех французов» и призывом к русским убраться из Африки.



В МИД РФ обратили внимание французского посла на неприемлемость таких высказываний. В ведомстве отметили, что подобные слова звучат «неуместно и цинично», когда российский гражданин тяжело пострадал из-за преступной акции.



В министерстве призвали Париж воздержаться от нагнетания истерии в связи с деятельностью российских специалистов в ЦАР.

