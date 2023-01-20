



Посла Чехии в Израиле раскритиковали за встречу с пророссийским активистом

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский раскритиковал посла Чехии в Израиле Мартина Стропницкого за встречу с пророссийским активистом Зарко Йовановичем.



Об этом сообщает Radio Prague.



Липавский написал в Twitter, что считает такой визит серьезным проступком со стороны посла и примет решение о дальнейших действиях на следующей неделе.



"Его задача - добросовестно представлять чешскую дипломатию, что явно противоречит тому факту, что он встречается и фотографируется с ведущими представителями пророссийской дезинформационной сцены", - заявил Липавский про посла.



