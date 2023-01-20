Посла Чехии в Израиле раскритиковали за встречу с пророссийским активистом
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский раскритиковал посла Чехии в Израиле Мартина Стропницкого за встречу с пророссийским активистом Зарко Йовановичем.
Об этом сообщает Radio Prague.
Липавский написал в Twitter, что считает такой визит серьезным проступком со стороны посла и примет решение о дальнейших действиях на следующей неделе.
"Его задача - добросовестно представлять чешскую дипломатию, что явно противоречит тому факту, что он встречается и фотографируется с ведущими представителями пророссийской дезинформационной сцены", - заявил Липавский про посла.
Přijetí takové návštěvy považuji za vážné pochybení pana velvyslance. Jeho úkolem je svědomitě reprezentovat českou diplomacii, což je rozhodně v rozporu s tím, že se setkává a fotografuje s čelními představiteli proruské dezinformační scény. https://t.co/jvlqHkr97G— Jan Lipavský (@JanLipavsky) January 20, 2023