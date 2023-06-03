



Посла Болгарии в Израиле осудили за пропуск конференции по истории Холокоста

Посол Болгарии в Израиле не присутствовала на конференции, посвященной болгарской истории Холокоста на прошлой неделе, что, по словам организаторов, свидетельствует о попытках ее правительства обелить эту историю.



Представитель посольства сообщил Еврейскому телеграфному агентству, что посол Румяна Бахварова получила “в последний момент приглашение поприветствовать конференцию” и “решила, что было бы хорошо, если бы разговоры и дискуссии оставались на экспертном историческом уровне, без какого-либо политического присутствия или участие в них”.



Трехдневное мероприятие под названием “Преследование и сотрудничество, спасение и выживание: новые взгляды на Болгарию и Холокост 80 лет спустя” было организовано Яд Вашем, Университетом Бар-Илан и Тель-Авивской синематекой с 22 по 24 мая.



“Мы верим, что в будущем беседы и дискуссии между болгарскими и израильскими историками будут продолжаться, — написал представитель, — и будут способствовать объективному и всестороннему выяснению исторических событий”.



В этом году исполняется 80 лет с тех пор, как протесты в Болгарии помешали депортации ее еврейского населения. Но уважаемые историки утверждают, что царь Борис III доставил более 11 000 других евреев в нацистские лагеря из оккупированной Болгарией зоны, на территории современной Северной Македонии. Это история, с которой Болгария не хочет сталкиваться, говорят критики.



“Ужасная неприукрашенная правда о том, что именно болгарское правительство царя Бориса III, а не нацистская Германия, собрало 11 343 еврея из Македонии, Фракии и Пирота и сознательно отправило их на расправу в Треблинке, является “историческим событием”, которое не требует “разъяснение”, всеобъемлющее или иное”, — сказал корреспонденту JTA историк и адвокат Менахем Розенсафт, который выступил с программной речью на мероприятии.



“Отказываясь даже приветствовать участников конференции, посол Бахварова, возможно, действуя по приказу, похоже, намерена продолжить запутывание истории своим правительством, старательно отказываясь признать, что на совести Болгарии лежит кровь этих 11 343 евреев”, — cказал Розенсафт.



Организатор мероприятия и режиссер Джеки Комфорти, автор книги “Украденный рассказ о болгарских евреях и Холокосте” (2021) и режиссер фильма о том, как Болгария помешала Гитлеру, сказал корреспонденту JTA, что подход Бахваровой к истории “ориентирован на пропаганду”. Он добавил, что в болгарских “неонацистских кругах” часто можно прочитать, что “евреи не благодарны за то, что их спасли”.



Комфорти сказал, что Бахварову ранее приглашали дать отзыв зрителям о его фильме об этой истории, пока он был в процессе. “Она сказала, что не придет, потому что это антиболгарское мероприятие“, — сказал Комфорти.



“Болгарские официальные лица пытались использовать эту историю о спасении евреев, и они преувеличивают свой гуманитарный кредит“, — сказал он.



Джеки Видаль, председатель расположенного в Яффо Дома болгарского еврейского наследия, сказал, что отправил приглашение послу. “Я не получил ответа и не знаю причины“, — сказал он, добавив, что, как он понял, она присутствовала на церемонии, посвященной памяти Димитара Пешева, “одного из крупнейших спасителей болгарских евреев“.



Пешев был прогерманским политиком, который, тем не менее, вмешался, чтобы помешать королю Борису депортировать своих евреев в 1943 году.



