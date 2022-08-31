



Посетит ли Путин похороны Горбачева

В Кремле ответили на вопрос об участии Владимира Путина в церемонии похорон первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева, который умер вчера.



Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информации по поводу участия Путина в похоронах пока нет. Об этом сообщают РИА-Новости.



По словам Пескова, все будет зависеть от пожеланий родных и близких Горбачева.



Кроме этого, Путин направил телеграмму с соболезнованиями в адрес семьи экс-президента СССР.



"Михаил Горбачёв был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем. Отдельно отмечу и ту большую гуманитарную, благотворительную, просветительскую деятельность, которую Михаил Сергеевич Горбачев вел последние годы", - говорится в тексте телеграммы.