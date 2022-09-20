



Посетит ли король Британии Израиль: посол настроен оптимистично

Посол Великобритании в Израиле Нил Уиган в интервью "Исраэль хайом" высказался по поводу возможности того, что новый король Карл III (до коронации Чарльз) посетит Израиль.



Уиган отметил, что настроен оптимистично.



"В последние годы связи между Израилем и Великобританией становятся все теснее и теснее. Посетит ли он Израиль в качестве короля? Невозможно гарантировать, но я настроен оптимистично", - заявил дипломат.



Посол отметил, что Чарльз еще в качестве принца несколько раз посещал Израиль.