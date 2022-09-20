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Посетит ли король Британии Израиль: посол настроен оптимистично
20.09.2022 07:38 Ольга Белозерова

Посетит ли король Британии Израиль: посол настроен оптимистично

Посол Великобритании в Израиле Нил Уиган в интервью "Исраэль хайом" высказался по поводу возможности того, что новый король Карл III (до коронации Чарльз) посетит Израиль.

Уиган отметил, что настроен оптимистично.

"В последние годы связи между Израилем и Великобританией становятся все теснее и теснее. Посетит ли он Израиль в качестве короля? Невозможно гарантировать, но я настроен оптимистично", - заявил дипломат. 

Посол отметил, что Чарльз еще в качестве принца несколько раз посещал Израиль. 

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