



Поселенцы призвали Лапида и Ганца выполнить обещание об Эвьятаре

Поселенцы призвали премьер-министра Яира Лапида и министра обороны Бени Ганца выполнить обещание правительства разрешить строительство ешивы, а затем и поселения на вершине холма Эвьятар в Самарии.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



"Нам не нужно ждать очередного террористического акта, чтобы вернуться на Эвьятар", - заявила сопредседатель Движения "Нахала" Даниэлла Вайс.



Около 50 семей покинули вершину холма Эвьятар в июле 2021 года после достижения соглашения с правительством во главе с Нафтали Беннетом о возможном разрешении строительства ешивы и поселения на этом месте. Но до настоящего времени никаких действий по этому поводу предпринято не было. Движение "Нахала" обратилось к правительству с просьбой выполнить свое обещание.