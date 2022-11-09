



"Поселенцы - монстры. Ситуация на территориях напоминает Хрустальную ночь"



Член Кнессета от партии Хадаш-Тааль заявил в студии Ynet, что территориях "банды и ополчения "террористов" каждый день устраивают погромы палестинцев, как в 1938 году в Германии". По его словам, "поселенцы, правительство и оккупационные силы - это монстры. Их закон - тоталитаризм. У них нет души и морали, Нетаниягу - патологический лжец".



Касиф сказал, что во время правления Беннета - Лапида "оккупация только усилилась, и насилие только усилилось", и даже сравнил ситуацию на территориях с событиями Хрустальной ночи, которая произошла сегодня 84 года назад, в 1938 году.



Касиф прокомментировал возможность того, что новая коалиция примет пискат а-итгабрут, и сказал, что "речь идет о желании кастрировать судебную систему". "То, что называется пискат а-итгабрут, на самом деле является словом для теории заговора "глубинного государства", - сказал Касиф. "Нетаниягу и те, кто его окружает, с самого начала процесса над ним утверждают, что существует "глубинное государство", которое на самом деле все контролирует, что является полной чушью. Это означает, что за этим стоит желание кастрировать судебную систему. У меня тоже есть критика судебной системы, но то, что они хотят сделать, это ликвидировать судебную систему И стать единственным органом, который определяет, что называется тоталитаризмом."

