



Португалия присоединилась к "авиационной коалиции"

Португалия присоединилась к "авиационной коалиции". Более того, она готова тренировать украинских пилотов и механиков. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



Кулеба выразил благодарность правительству Португалии за решение присоединиться к авиационной коалиции путем тренировки украинских пилотов и механиков на боевых самолетах западного типа.



"Португалия продемонстрировала лидерство, присоединившись к танковой коалиции. Учитывая интенсификацию российских ракетных обстрелов украинских городов и сел, критически важно, чтобы у Украины была возможность сбросить Россию с украинского неба", - подчеркнул министр.



Португальская сторона также подтвердила готовность в дальнейшем поддерживать Украину на ее пути к членству в Европейском Союзе.