



Порт Хайфы заблокирован протестующими против судебной реформы – видео

В понедельник утром 3 июля сотни протестующих заблокировали вход в морской порт Хайфы, управляемый Китаем.



Акция протеста была организована протестной группой “Ахим Бэ Нешек”, которая заявила: “Мы не примем отмену пункта о разумности, который позволил бы коррумпированные назначения и увольнение генерального директората. Этот протест не прекратится до тех пор, пока не будет отменено диктаторское законодательство и Позиция Израиля как еврейского и демократического государства укрепится для будущих поколений”.

