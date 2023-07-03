Порт Хайфы заблокирован протестующими против судебной реформы – видео
В понедельник утром 3 июля сотни протестующих заблокировали вход в морской порт Хайфы, управляемый Китаем.
Акция протеста была организована протестной группой “Ахим Бэ Нешек”, которая заявила: “Мы не примем отмену пункта о разумности, который позволил бы коррумпированные назначения и увольнение генерального директората. Этот протест не прекратится до тех пор, пока не будет отменено диктаторское законодательство и Позиция Израиля как еврейского и демократического государства укрепится для будущих поколений”.
🇮🇱🇮🇱🇮🇱 В Израиле происходят самые массовые гражданские протесты в истории страны.— Pulse of Ukraine (@PulseOfUkraine) March 9, 2023
Протестующими парализована вся страна.
Блокирован порт Хайфы , международный аэропорт и большинство транспортных артерий страны.
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