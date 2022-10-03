



"Поражение - из-за повального вранья". Генерала Гурулева вырубили из эфира

Депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулёв, бывший командующий восточным военным округом, стал гостем передачи «Субботний Мардан» с ведущим Сергеем Марданом на канале «Соловьёв Live».



"Я не могу объяснить сдачу Красного Лимана с точки зрения военного. <…> Проблема не в том, что командующий группировкой Центрального военного округа неправильно оценил обстановку. Проблема состоит в докладе хорошей обстановки и повальном вранье. Эта система идёт сверху вниз", сообщил Гурулев. После этого он внезапно исчез из эфира.

