



Попытка развязать в России гражданскую войну провалилась, - Нарышкин



Попытка развязать в России гражданскую войну провалилась, заявил глава Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, сообщают российские СМИ.



"На текущий момент понятно, что попытка раскачать общество, пробудить в нём самые тёмные устремления, разжечь огонь братоубийственной гражданской войны — провалилась", - говорится в заявлении Нарышкина, опубликованном в telegram-канале Российского исторического общества.



По словам директора СВР, россияне в текущей ситуации "продемонстрировали гражданскую зрелость, способность отличить правду от лжи".



Он подчеркнул, что попытка вооруженного мятежа – "самое страшное, не оправдываемое никакими былыми заслугами, преступление".



Накануне ФСБ РФ возбудило в отношении основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина уголовное дело о вооруженном мятеже.

