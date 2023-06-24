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Попытка развязать в России гражданскую войну провалилась, - Нарышкин
24.06.2023 17:04 Ирина Демьянова

Попытка развязать в России гражданскую войну провалилась, - Нарышкин


Попытка развязать в России гражданскую войну провалилась, заявил глава Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, сообщают российские СМИ.

"На текущий момент понятно, что попытка раскачать общество, пробудить в нём самые тёмные устремления, разжечь огонь братоубийственной гражданской войны — провалилась", - говорится в заявлении Нарышкина, опубликованном в telegram-канале Российского исторического общества.

По словам директора СВР, россияне в текущей ситуации "продемонстрировали гражданскую зрелость, способность отличить правду от лжи".

Он подчеркнул, что попытка вооруженного мятежа – "самое страшное, не оправдываемое никакими былыми заслугами, преступление".

Накануне ФСБ РФ возбудило в отношении основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина уголовное дело о вооруженном мятеже.
 

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