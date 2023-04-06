



Попытка Китая расширить плацдарм в Африке провалилась

Китаю не удалось договориться о предоставлении плацдарма для своих военных баз и захода кораблей с рядом африканских стран, пишет Times Now News.



Первой целью для Китая была Бата, в Экваториальной Гвинее. Это дало бы им базу в Атлантике, но этого не произошло. По словам источников издания, после визитов высокопоставленных представителей Запада Экваториальная Гвинея отказала Китаю.



Другим вариантом для Пекина был Багамойо, когда-то важный порт Танзании в Индийском океане. Но до сих пор, после первоначальных усилий, для китайцев не было никакого положительного прогресса в переговорах.



Китай также рассматривал Мозамбик для размещения своих кораблей.



Единственное место, где Китай добился определенного прогресса, — это Джибути. В этой африканской стране находится военная база с персоналом численностью 900-1200 человек. Недавно в порт в Джибути вошел китайский эсминец "Наньнин".



Как сообщает Bloomberg, на этой неделе в порту ЮАР пришвартовался корабль-разведчик Китая "Yuan Wang 5", который может отслеживать запуски ракет и космических кораблей.



Он был пришвартован в восточном порту Дурбана менее чем через два месяца после того, как Южная Африка вызвала критику западных стран из-за совместных военно-морских учений с Китаем и Россией.



Присутствие "Yuan Wang 5" вызывало обеспокоенность у геополитических соперников Китая. В августе Индия выразила протест Шри-Ланке, которая разрешила кораблю пришвартоваться в своем порту Хамбантота. Швартовка судна может усилить опасения, что Южная Африка сближается с Китаем и Россией.