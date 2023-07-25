



Поправки о “большой войне”: Госдума приняла пакет законов для массового призыва

25 июля Госдума окончательно приняла сразу несколько поправок, которые облегчают властям охоту на призывников и набор в воюющую армию.



“Поправки в закон “О мобилизационной подготовке и мобилизации“ очень чувствительны. Чувствительны они тем, что этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой большой войной-то уже попахивает. А мы все продолжаем искать, кого же нам оттуда убрать, кого же защитить? Да некого будет потом защищать! Поймите это”, – так описал нововведения глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.



Призывать в армию с 1 января 2024 года будут с 18 до 30 лет. Ранее планировалось поднять нижнюю планку призыва до 21 года, но от этой идеи отказались в последний момент.



За неявку в военкомат по повестке будут штрафовать на сумму до 30 тысяч рублей. За несообщение военкомату об изменении личных данных – до 5 тысяч рублей. За несодействие военкоматам в мобилизации граждан – до 500 тысяч рублей. За непредоставление в военкоматы списков граждан для постановки на первоначальный учет – до 400 тысяч рублей.



Призывникам запрещается выезжать за границу со дня получения повестки, в том числе на работу или на учебу. Покидать Россию нельзя будет с того дня, когда повестка будет размещена в реестре врученных повесток.



Губернаторам разрешили создавать свои государственные военные компании. Бойцам этих компаний выдадут стрелковое оружие, чтобы бороться с диверсантами и работать вместе с ФСБ, МВД и армией.



За участие в деятельности незарегистрированной в России иностранной НКО теперь грозит лишение свободы. Рядовых россиян будут сперва штрафовать на сумму 3–5 тысяч рублей, или 20–50 тысяч, если это должностное лицо. На юрлица будет наложен штраф от 50 до 100 тысяч рублей, а иностранцев просто смогут высылать. После штрафов наступает уголовная ответственность: до двух лет колонии за участие в деятельности НКО и до трех лет – за организацию деятельности.



Также россиянам решили запретить регистрироваться на российских сайтах с иностранной электронной почтой. Для регистрации на российских сервисах нужен будет российский номер телефона, почта на российском домене или аккаунт на “Госуслугах” или “Вконтакте”.