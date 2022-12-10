



Поп-звезде грозит химическая кастрация за изнасилование

25 ноября пекинский суд приговорил канадско-китайского певца и бывшего участника EXO Криса Ву к 13 годам тюремного заключения, признав его виновным в изнасиловании и организации оргии. Крис получил 11 лет и 6 месяцев лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней и 1 год и 10 месяцев лишения свободы за организацию оргии.



Крис будет отбывать 13 лет тюрьмы в Китае. Местные СМИ задаются вопросом, подвергнется ли певец химической кастрации по возвращении в Канаду: в этой стране она проводится на законодательном уровне в отношении совершивших изнасилование.



25 ноября пекинский суд приговорил канадско-китайского певца и бывшего участника EXO Криса Ву к 13 годам тюремного заключения, признав его виновным в изнасиловании и организации оргии. Крис получил 11 лет и 6 месяцев лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней и 1 год и 10 месяцев лишения свободы за организацию оргии.



Крис будет отбывать 13 лет тюрьмы в Китае. Местные СМИ задаются вопросом, подвергнется ли певец химической кастрации по возвращении в Канаду: в этой стране она проводится на законодательном уровне в отношении совершивших изнасилование.