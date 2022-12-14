



"Помутнела память". Новая драма на суде Нетаниягу

Слушания по делу 4000 открылись сегодня 14 декабря, на фоне бури вокруг бывшего председателя Совета по кабельному и спутниковому телевидению Ифат Бен-Хай Сегев. Она заявила, что показания, полученные от нее по делу, были неправомерными, обвинение попыталось объявить ее враждебным свидетелем.



Судья Фридман-Фельдман отказала в этом и разрешила защите провести перекрестный допрос. Когда она прибыла в суд, она сказала: "Я не спала ночью, это нелегко". Во время слушаний она продолжила свои обвинения и заявила, что "у меня брали показания таким образом и по такой методике, что у меня помутнела память".



"Ваши показания никто не собирается списывать, есть определенные рамки, и мы уточняем факты", - пояснил главный обвинитель Йехудит Тирош. В деле есть много фраз типа " "министр попросил"", - рассказала Бен-Хай Сегев. "У меня был диалог с министром. Он мог снять трубку и спросить меня, как он это делал в других случаях", - подчеркнула она, отметив, что не помнит, чтобы в какой-то момент Фильбер сказал ей: "Я хочу, чтобы вы это одобрили".



Тирош противопоставила свидетелю одно из ее заявлений: "Они спросили о позиции Министерства связи, и вы сказали, что знаете, что есть желание подтвердить, но что вы не вмешиваетесь. Вас спросили, кто хочет - вы сказали, что Момо (Фильбер). Вы отказываетесь от этого утверждения?"



"Это классический пример того, о чем я говорила вчера", - пояснила Бен-Хай Сегев. "Все зависит от того, когда была сказана эта часть. Дача показаний велась таким образом и с использованием такой методологии, которая привела к помутнению памяти. То, что я сказала в ходе расследования, неполно, я не хочу снова ввязываться в эту драму". Она также добавила, что подавляющее большинство тем разговора на встрече с Фильбером вращалось вокруг других вопросов.



"Дача показаний велась по методике, которая привела к тому, что у затуманилась память. То, что я говорила на следствии, является неполным" - заявила свидетель.





"Я с самого начала думала, что здесь будет допущена несправедливость", - недвусмысленно заявила она. "Я пришла представлять общественные интересы и всегда старалась соблюдать положения закона, правила и нормы". ПрокурорТирош сказала: "Я понимаю, что вы пришли с большим желанием выдвинуть свои обвинения", Бен-Хай Сегев ответил на это: "Это не имеет отношения к делу. Вы даете психокогнитивную интерпретацию. Я не спала всю ночь, разве это имеет отношение к нашему разговору?".



"Я сказала следователю не вкладывать слова в мои уста, и он сделал ложное и неверное предположение у меня на глазах", - заявила она вчера на слушаниях. "Расследование, через которое я прошла, было дилетантским, небрежным и предвзятым", - заявила она. "В нем присутствовали страх и запугивание в бесчеловечных условиях, которые должны беспокоить каждого гражданина. Когда я попросила посмотреть документы и даты, потому что знала, что то, что мне говорят, не соответствует действительности, я получила отказ".



По ее словам, предшественник Шломо Фильбера на посту генерального директора Министерства связи Ави Бергер пытался заставить ее отложить слияние Безек-Yes с помощью незаконных санкций. На вопрос прокурора: "Почему вы не сказали об этих вещах в своих показаниях?", Бен-Хай Сегев ответила, что ее об этом никогда не спрашивали.

