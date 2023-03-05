



Помощник Лапида заявил, что не явится в резерв в знак протеста

Старший помощник лидера оппозиции Яира Лапида говорит, что он не появится на следующей неделе в качестве резервиста в знак протеста против судебной реформы.



Рои Конкол говорит, что принял это решение “с тяжелым сердцем”, после того как увидел, что тех, кто выступает против предложения премьер-министра Биньямина Нетаниягу, называют ”анархистами и террористами”.



”У меня нет выбора — я не могу служить в резерве при режиме, который пытается нас уничтожить, и я не могу служить в резерве в недемократической стране”, — написал он в соцсети.



42-летний Конкол говорит, что на следующей неделе он должен явиться в резерв в качестве добровольца, "и до сегодняшнего дня я действительно не знал, что делать - я разрывался между моим обязательством, которое я выполнял более 20 лет, и осознанием того, что я не намерен служить в недемократической стране".



Большое количество группы резервистов, а также кадровых солдат в последние недели высказались против планов правительства и указали, что они не явятся на службу или на обучение.



В минувшие выходные Лапид выступил против таких призывов, заявив, что не поддерживает их, но понимает настроения.



