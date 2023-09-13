



Помощник госсекретаря США провел тайные переговоры в Беннетом и Ганцем

Корреспондент 12-го канала израильского ТВ Ярон Авраам сообщает о том, что помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф в последние несколько дней встречалась с бывшим премьер-министром Нафтали Беннетом и бывшим министром обороны Бени Ганцем.



Ни об одной из этих встреч администрация США не сообщала общественности. 12-й канал также узнал, что она также встречалась с председателем оппозиции Яиром Лапидом.



По версии канала встречи были посвящены, прежде всего, возможной нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. По словам двух информированных источников, встречи проводились с целью дать американцам возможность понять, где проходят границы на израильской политической арене - не только границы, которые проводит действующее правительство, но и границы, которые, по мнению тех, кто стоял у руля власти в не столь далеком прошлом, должны соблюдаться. На этих встречах обсуждались и другие региональные проблемы, прежде всего, необходимость предотвращения распада Палестинской автономии.



Примечательно, что Лиф недавно встречалась с министром обороны Галантом, когда тот находился в США. Галант передал ей вопросы, подготовленные сотрудниками израильских спецслужб, о саудовской ядерной программе и требовании Саудовской Аравии разрешить обогащение урана внутри страны. На прошлой неделе представители администрации встретились с председателем оппозиции Лапидом, который заявил, что будет возражать против любой сделки, допускающей самостоятельное обогащение урана в Саудовской Аравии.



Госдепартамент отказался от комментариев, но представитель американского посольства сообщил, что Лиф в настоящее время находится в регионе для проведения плановых консультаций по ряду региональных и двусторонних вопросов.



Офисы премьер-министра Нетаниягу, Бени Ганца и Яира Лапида отказалось от комментариев.