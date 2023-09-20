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Помощница главы Госдепа: путь к нормализации - долгий и извилистый
20.09.2023 21:03 Алина Груднева

Помощница главы Госдепа: путь к нормализации - долгий и извилистый

Израилю и Саудовской Аравии при посредничестве США предстоит долгий путь к достижению соглашения о нормализации.

Такое мнение на пресс-конференции Al Monitor в Нью-Йорке выразила помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф.

"Путь к соглашению о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией будет долгим и извилистым", - сказала она.

Тем временем, источники в оборонной сфере сообщили "Кан", что соглашение может быть заключено в течение шести месяцев.

"Через полгода у нас будет соглашение о нормализации отношений с Саудовской Аравией", - сказали они.
 

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