



Помощница главы Госдепа: путь к нормализации - долгий и извилистый

Израилю и Саудовской Аравии при посредничестве США предстоит долгий путь к достижению соглашения о нормализации.



Такое мнение на пресс-конференции Al Monitor в Нью-Йорке выразила помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф.



"Путь к соглашению о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией будет долгим и извилистым", - сказала она.



Тем временем, источники в оборонной сфере сообщили "Кан", что соглашение может быть заключено в течение шести месяцев.



"Через полгода у нас будет соглашение о нормализации отношений с Саудовской Аравией", - сказали они.

