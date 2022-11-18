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Помощница генсека НАТО посетила Израиль
18.11.2022 17:44 Ольга Белозерова

Помощница генсека НАТО посетила Израиль

Помощница генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности посол Беттина Каденбах совершила поездку в Израиль, где встретилась с рядом должностных лиц из израильского министерства иностранных дел, министерства обороны и национального управления.

Как сообщается на сайте Альянса, визит предоставил возможность для обмена мнениями по текущим вопросам безопасности, а также по давнему и взаимовыгодному партнерству между НАТО и Израилем.

Во время поездки в Еврейское Государство Каденбах подчеркнула решимость НАТО работать с партнерами-единомышленниками, такими как Израиль, в нынешних сложных условиях безопасности.

Она подчеркнула готовность Альянса к расширению политического диалога и продолжению работы с Израилем в нескольких областях, представляющих взаимный интерес.

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