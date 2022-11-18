



Помощница генсека НАТО посетила Израиль

Помощница генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности посол Беттина Каденбах совершила поездку в Израиль, где встретилась с рядом должностных лиц из израильского министерства иностранных дел, министерства обороны и национального управления.



Как сообщается на сайте Альянса, визит предоставил возможность для обмена мнениями по текущим вопросам безопасности, а также по давнему и взаимовыгодному партнерству между НАТО и Израилем.



Во время поездки в Еврейское Государство Каденбах подчеркнула решимость НАТО работать с партнерами-единомышленниками, такими как Израиль, в нынешних сложных условиях безопасности.



Она подчеркнула готовность Альянса к расширению политического диалога и продолжению работы с Израилем в нескольких областях, представляющих взаимный интерес.