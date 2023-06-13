



Помощь Украине из-за подрыва Каховской ГЭС уже предоставляют 13 стран

В рамках Механизма гражданской защиты Европейского Союза помощь Украине в связи с подрывом Каховской ГЭС предоставляют уже 13 стран. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.



"Благодарность нашим международным партнерам, которые уже отозвались на эту страшную беду. В рамках Механизма гражданской защиты ЕС помощь Украине оказывают уже 13 стран", - сказал Шмыгаль на заседании правительства.



По его словам, речь идет о десятках и сотнях лодок, плотов, мотопомп, генераторов, контейнеров, резервуаров и фильтров для воды, а также много другого.



"Благодарны США, Великобритании, Японии, Канаде и другим странам-партнерам за оказанную помощь", - подчеркнул премьер.