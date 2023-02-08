



Помощь Сирии затруднена из-за санкций и военных разногласий

США и европейские страны не хотят направлять помощь напрямую через правительство Асада, изгоя в большей части международного сообщества, которое находится под санкциями. Американские и европейские официальные лица ясно дали понять, что землетрясение этого не изменит.



Представитель Госдепартамента США заявил, что гуманитарная помощь в контролируемых правительством районах осуществляется через партнерские организации, а не через правительство. Европейский Союз предоставил помощь во всех частях Сирии через партнеров ООН и НПО.



Даже до разрушительного землетрясения доставка помощи во все районы охваченной войной Сирии была сопряжена с серьезными политическими и логистическими проблемами. Эти трудности только усугубились после катастрофы, в результате которой погибли тысячи людей в Турции и Сирии и обрушились тысячи зданий.



Повреждение дорог и другой инфраструктуры на юге Турции остановило доставку помощи на север Сирии, район, уже разрушенный 12-летним конфликтом.



Спасатели говорят, что задержки могут стоить жизни, поскольку местные спасатели изо всех сил пытаются вытащить семьи и детей из-под завалов.