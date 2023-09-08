



​​​​​​​Получит ли Украина замороженные деньги российских олигархов

Украина хотела бы конфисковать замороженные активы российских олигархов, но сделать это сложно. Поэтому сначала речь идет о конфискации государственных денег России, пишет издание РБК-Украина.



По состоянию на сегодняшний день на Западе заморожено около 300-350 млрд долларов Центрального банка России. При этом общая сумма замороженных активов российских бизнесменов и олигархов, находящихся под санкциями, составляет от 30 до 100 млрд долларов.



Заместитель министра юстиции Ирина Мудрая объяснила, что Украина в первую очередь хочет получить российские суверенные активы, то есть средства Центробанка РФ. Это сделать проще, чем конфисковать активы российского бизнеса.



Главная проблема состоит в том, что активы олигархов - это не только деньги, но и яхты, самолеты, недвижимость, ценные бумаги и т.д. Поэтому сначала это имущество нужно продать, а потом зачислить средства в компенсационный фонд Украины.



"Мы должны прежде всего найти возможность конфисковать эти средства, не покидая идею конфискации частных активов. Но это более сложный вопрос, потому что защита права собственности является достаточно чувствительным вопросом для некоторых юрисдикций. Они к этому очень осторожно относятся и неохотно даже идут обсуждать такой вопрос. В отличие от конфискации суверенных средств РФ", - объяснила Мудра.



Как известно, на российские активы уже нацелились в Британии, где с начала полномасштабной войны заморозили более 20 млрд долларов. В июне глава МИД Британии Джеймс Клэверли предложил изменить законодательство, чтобы передать Украине замороженные активы россиян.



По плану британского министра, если российские олигархи и бизнесмены не захотят передавать свои активы Украине, то они будут заморожены, пока Россия не компенсирует Украине все убытки.



Напомним, что Украина вместе с партнерами разрабатывает механизм, в рамках которого замороженные активы РФ смогут передать Украине в качестве компенсации за нанесенный войной ущерб. Для этого был создан реестр ущерба, он должен заработать в следующем году.