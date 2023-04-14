



Польский премьер готовится к затяжной войне в Украине

Война в Украине может длиться несколько лет. Такое предположение сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью NBC News.



"Мы не высчитываем какую-то точную дату, а просто наблюдаем за тем, что происходит на фронте, на поле боя. И в соответствии с этим мы стараемся адаптироваться к ситуации, работать через нашу дипломатию с нашими партнерами в Западной Европе, чтобы поддержать Украину", – сказал Моравецкий, когда его спросили, как долго может длиться война.



На вопрос, может ли война длиться даже несколько лет, премьер-министр ответил утвердительно.



Моравецкий также заверил, что все еще доверяет американским спецслужбам, несмотря на недавнюю утечку секретных документов.



"Это обидно, но такие вещи, к сожалению, случаются", – сказал глава польского правительства, добавив, что Польша поддерживает частые контакты со спецслужбами США, а сам он дважды встречался с координатором этих служб, директором Национальной разведки Аврил Хейнс.



Ранее Матеуш Моравецкий подтвердил поддержку Варшавой плана вступления Украины в Североатлантический Альянс, который предусматривал бы определенные гарантии безопасности, на саммите НАТО в Вильнюсе, напоминает Европейская правда.