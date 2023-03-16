



Польские МиГ-29 прогревают моторы: в Украине будут со дня на день

Польша в ближайшие дни передаст Украине истребители МиГ-29. Речь идет о первых четырех самолетах. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Rzeczpospolita.



"В ближайшие дни мы передаем Украине четыре самолета в полном рабочем состоянии. Остальные самолеты обслуживают и готовят", - сказал он, не назвав точное количество истребителей, которое собирается передать Польша.



Дуда объяснил, что Польша передаст самолеты, которые находились на вооружении противовоздушной обороны.



"Можно с уверенностью сказать, что сейчас мы буквально доставляем эти МиГи в Украину. Мы имеем еще десяток таких МиГов. Это те МиГи, которые мы получили в начале 90-х от армии ГДР. Это последние годы их эксплуатации в соответствии с их техническими возможностями" , - отметил президент.



Польский лидер подчеркнул, что Польша заменит советские МиГ-29 самолетами FA-50 из Южной Кореи, первые поставки которых ожидаются в конце года, а также американскими F-35.



Но это не все хорошие новости для украинских военных: мир продолжает активно помогать Украине в борьбе за свободу. Хорошие новости пришли и из Эстонии, а вместе с ними снайперское оружие, спецснаряжение и тепловизоры. Все это и еще больше входит в новый пакет помощи, который Эстония направит Украине



Правительство Эстонии поддержало отправку Украине очередного пакета военной помощи, который включает снайперское оружие и снаряжение для спецподразделений.



"Вчера вместе с нашими союзниками мы обсуждали текущее состояние помощи Украине в формате "Рамштайн", и понятно, что дополнительного времени при поддержке Украины взять неоткуда. Наша большая инициатива направлена ​​на совместную закупку Европейским Союзом одного миллиона артиллерийских снарядов", - сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.



Он отметил, что Украине нужно также продолжать отправлять более мелкие и целенаправленные пакеты помощи. Поэтому было принято решение направить очередной пакет помощи в дополнение к предыдущему, специально для оснащения спецподразделений и снайперов.



Сообщается, что пакет помощи включает полуавтоматические винтовки, снайперские винтовки, оптические прицелы, бинокли, боеприпасы, индивидуальное и спецснаряжение, патрульные катера и тепловизоры. Украина также получит медицинское оборудование. Общая стоимость военной помощи составляет 494 300 евро.