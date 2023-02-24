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Польша готова проводить учения украинских летчиков на истребителях F-16
24.02.2023 17:46 Юлия Фрилис

Польша готова проводить учения украинских летчиков на истребителях F-16

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, который находится в нашей стране с визитом.

Владимир Зеленский отметил, что великий друг нашего государства и народа Матеуш Моравецкий прибыл в Киев в особый для Украины день – в годовщину нашей несокрушимости.

Президент подчеркнул, что Польша была с Украиной еще до начала полномасштабного российского вторжения, остается с нами каждую минуту войны и будет с нашим государством к общей победе.

Владимир Зеленский акцентировал, что Польша является одним из ведущих союзников Украины по объему оказанной поддержки и является мощным лидером танковой коалиции.

Владимир Зеленский выразил благодарность польскому правительству за лидерство, а также всем партнерам, которые присоединились или присоединяются к танковой коалиции.

В ходе встречи в Киеве стороны также обсудили весь спектр оборонных вопросов и введение новых санкций против России.

Отдельно собеседники уделили внимание взаимодействию по вопросу лечения и реабилитации украинских воинов. Владимир Зеленский отметил, что сегодня он с Матеушем Моравецким посетил в госпитале украинских военнослужащих, проходящих лечение после ранений.

Также, по словам Главы государства, речь шла о европейской и евроатлантической перспективе для Украины, которую Польша однозначно поддерживает.

Владимир Зеленский отметил вклад Польши как соавтора в поддержку Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций резолюции "Принципы Устава ООН, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине".

Кроме того, Владимир Зеленский и Матеуш Моравецкий обсудили вопросы обновления Украины, сотрудничество в энергетическом секторе и развитие проектов железнодорожного сообщения между двумя странами.

Со своей стороны, Премьер-министр Польши отметил, что 24 февраля 2022 года Россия показала свое настоящее варварское лицо.

Матеуш Моравецкий подчеркнул, что приехал в нашу страну сегодня, чтобы отдать честь всем украинским героям, украинскому народу, защищающему свою родину, а также Польшу и всю Европу.

Матеуш Моравецкий выразил убеждение, что сила украинско-польских отношений пугает Россию, поэтому враждебная пропаганда пытается всячески навредить взаимоотношениям двух народов. Именно поэтому, подчеркнул он, на российских пропагандистов должны распространяться санкции.

Премьер-министр Польши заявил, что Украина однозначно должна победить в этой войне. Он отметил, что его страна активно работала над созданием танковой коалиции и первой передает Украине танки Leopard.

Кроме того, глава польского правительства рассказал, что его страна готова проводить учения украинских летчиков на истребителях F-16.
 

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