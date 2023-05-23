



Польша заявила о готовности проводить обучение украинцев на F-16

Польша подтвердила готовность проводить тренировки украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает пресс-служба Минобороны Польши.



"Польша готова обучать украинских пилотов на самолетах F-16. Такая подготовка еще не началась. Я предлагал, чтобы такая подготовка была включена в обучающую миссию ЕС, которая проводится в Польше... Это пример прекрасного сотрудничества между европейскими странами для поддержки Украины", - сказал Блащак во время встречи министров обороны стран ЕС в Брюсселе.



Блащак отметил, что Польша - это страна на восточном фланге НАТО, поэтому у нее есть определенные обязательства, которые вытекают не только из обязательства защищать воздушное пространство Польши, но и защищать, например, воздушное пространство стран Балтии. Поэтому государство открыто к предложениям.



Кроме того, Блащак обсудил с министром обороны Германии Борисом Писториусом запуск хаба, который должен обслуживать уже имеющиеся в Украине танки Leopard. По его словам, есть определенные вызовы, но он уверен, что их преодолеют. Политики также говорили о расширении присутствия немецких Patriot в Польше, по поводу чего Блащак также выражает оптимизм.



Министр обороны Польши также провел разговор с еврокомиссаром по внутренней торговле и услугам Тьерри Бретоном. Они говорили о производстве боеприпасов на польских заводах.



"Нас заверили, что процесс будет запущен в очень короткое время. У Еврокомиссия есть соответствующие средства, которые она хочет направить на инвестиции в запуск и развитие производственных мощностей отдельных заводов. А польская оборонная промышленность является одним из европейских лидеров в производстве боеприпасов", - сказал Блащак.



Во время встречи министров обороны стран ЕС также состоялась встреча с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которой обсуждались вопросы сотрудничества ЕС - НАТО в связи с текущей ситуацией с безопасностью в Европе.



Обучение украинских пилотов на F-16



Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Польша с несколькими государствами уже начали обучение украинцев на F-16. Однако в Воздушных силах Украины заявили, что обучение пилотов в странах Европы еще не началось, но длится подготовка специалистов к началу тренировок.

Отметим, что Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Украине F-16.



Наша страна хочет получить именно истребители F-16, поскольку они могут выполнять боевые задания в тылу и передовой, а также прикрывать небо как ПВО.