



Польша замедляет процесс закрытия угольных шахт

Польша замедляет процесс закрытия угольных шахт, но не отказывается от планов закрыть их до 2049 года.



Министр государственного имущества Польши Яцек Сасин сообщил, что страна вынуждена замедлить процесс закрытия угольных шахт, но это не повлияет на долгосрочный план отказа от них.



"Мы не можем зависеть от импортного угля, который намного дороже нашего. Поэтому нам нужно подождать с закрытием шахт", – сказал Сасин.



Недавно Польша объявила о сотрудничестве с компаниями США и Южной Кореи по ядерным проектам. Согласно плану правительства, первую в стране атомную электростанцию ​​должны построить в 2033 году. Однако, по мнению Сасина, никаких действующих угольных шахт нельзя закрывать до пуска первого реактора.



Добыча угля в ближайшие месяцы будет несколько выше по сравнению с предыдущими годами, поскольку импорт угля уже достиг максимальной пропускной способности портов.