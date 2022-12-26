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Польша вводит предельную цену на газ для потребителей
26.12.2022 23:03 Юлия Фрилис

Польша вводит предельную цену на газ для потребителей

Польша вводит предельную цену на газ для потребителей...

Цены на голубое топливо для польского населения будут ограничены на уровне 43 евро за МВт-час, чтобы защитить потребителей от роста цен на электроэнергию. Это будет происходить по закону, который подписал президент Анджей Дуда. Ограничения не будут касаться предприятий.

Самые уязвимые потребители, использующие отопительный газ, будут иметь право на возмещение налога на добавленную стоимость, которое будет называться "надбавкой за газ".

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