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Польша увеличит производство боеприпасов перед контрнаступлением ВСУ
29.03.2023 17:43 Раиса Вовк

Польша увеличит производство боеприпасов перед контрнаступлением ВСУ

Польша планирует увеличить производство боеприпасов в преддверии контрнаступления ВСУ на фронте  и призывает союзников, частные, государственные и иностранные компании принять вызов. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, пишет Sky News.

"Я призываю частные компании, государственные компании, иностранные компании... Быстро принять вызов и создать новые заводы по производству боеприпасов на территории Польши", - сказал он на пресс-конференции.

По словам премьера, Польша планирует выделить 2 млрд. (462,5 млн. долларов) на инвестиции из бюджета.

Напомним, что недавно Моравецкий утверждал, что польские государственные и частные предприятия увеличат производство боеприпасов для армии Польши и Украины.

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