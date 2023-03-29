



Польша увеличит производство боеприпасов перед контрнаступлением ВСУ

Польша планирует увеличить производство боеприпасов в преддверии контрнаступления ВСУ на фронте и призывает союзников, частные, государственные и иностранные компании принять вызов. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, пишет Sky News.



"Я призываю частные компании, государственные компании, иностранные компании... Быстро принять вызов и создать новые заводы по производству боеприпасов на территории Польши", - сказал он на пресс-конференции.



По словам премьера, Польша планирует выделить 2 млрд. (462,5 млн. долларов) на инвестиции из бюджета.



Напомним, что недавно Моравецкий утверждал, что польские государственные и частные предприятия увеличат производство боеприпасов для армии Польши и Украины.