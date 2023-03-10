



Польша устанавливает противотанковые укрепления на границе с Беларусью

Польша начала возводить укрепления на границе с Беларусью, в том числе устанавливать противотанковые ежи.



Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.



"Сегодня солдаты начали возводить укрепления на границе с Беларусью. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания", - написал министр в Twitter.

Блащак также напомнил, что в феврале началось строительство укреплений на границе с Калининградской областью.



Летом прошлого года в Польше после шести месяцев работ завершили строительство 5-метрового забора на границе с Беларусью. Длина забора - почти 190 км.



Кроме того, в стране заявили о намерении возвести электронный забор на границе с Россией.



