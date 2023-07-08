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Польша усилит свою безопасность на границе с Беларусью
08.07.2023 02:30 Алина Груднева

Польша усилит свою безопасность на границе с Беларусью

Польша усилит свою безопасность на границе с Беларусью, отправив туда тысячи военных.

Информацию об этом подтверждает 12-я механизированная бригада польской армии.

"В ближайшие дни около 1000 солдат и почти 200 единиц техники из 12 механизированной бригады и 17 механизированной бригады переедут на восток Польши. Целью операции "Безопасное Подлясье" является передовое учебное присутствие части Сухопутных войск и демонстрация нашей воли", — сказано в заявлении.

Уточняется, что польские военные готовы к незамедлительной реакции на любые попытки Беларуси дестабилизировать ситуацию на границе.

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