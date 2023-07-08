



Польша усилит свою безопасность на границе с Беларусью

Польша усилит свою безопасность на границе с Беларусью, отправив туда тысячи военных.



Информацию об этом подтверждает 12-я механизированная бригада польской армии.



"В ближайшие дни около 1000 солдат и почти 200 единиц техники из 12 механизированной бригады и 17 механизированной бригады переедут на восток Польши. Целью операции "Безопасное Подлясье" является передовое учебное присутствие части Сухопутных войск и демонстрация нашей воли", — сказано в заявлении.



Уточняется, что польские военные готовы к незамедлительной реакции на любые попытки Беларуси дестабилизировать ситуацию на границе.

