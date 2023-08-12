



Польша усилит оборону двух "чувствительных точек"

Польша усилит оборону Сувальского перевала и Бжеских ворот из-за возможной угрозы со стороны Беларуси.



По данным Wiadomosci, об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак.



"Это чувствительные точки, поэтому мы усиливаем и расширяем дислоцированные там подразделения. Сюда, в первую очередь, идет новейшее оборудование", - пояснил он.



По словам главы оборонного ведомства, Польша передислоцирует военных с запада на восток. Более того, будут созданы новые подразделения.



"Речь идет о саперном батальоне в Августове и больших тактических объединениях, таких как 1-я пехотная дивизия легионов и 2-й польский корпус. Сейчас в Польше дислоцируется несколько тысяч американских солдат, оснащенных лучшей военной техникой. Это результат отличных отношений между Варшавой и Вашингтоном", - отметил он.