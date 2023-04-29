



Польша усилит безопасность на границе с Россией

Польша намерена усилить охрану своей границы с Российской Федерацией на фоне войны в Украине.



Такое заявление сделал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.



Он подчеркнул, что укрепляется безопасность вдоль всей польско-российской границы с Калининградской областью.



"Это называется периметрия. Мы развиваем эту периметрию. Мы усилим присутствие пограничников и всех служб", - сообщил он.



По слова Моравецкого, на границе будут размещены современные подразделения с современным оружием.



"Они обеспечат укрепление безопасности населения", - подчеркнул Моравецкий.

