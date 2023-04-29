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Польша усилит безопасность на границе с Россией
29.04.2023 20:55 Алина Груднева

Польша усилит безопасность на границе с Россией

Польша намерена усилить охрану своей границы с Российской Федерацией на фоне войны в Украине.

Такое заявление сделал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Он подчеркнул, что укрепляется безопасность вдоль всей польско-российской границы с Калининградской областью.

"Это называется периметрия. Мы развиваем эту периметрию. Мы усилим присутствие пограничников и всех служб", - сообщил он.

По слова Моравецкого, на границе будут размещены современные подразделения с современным оружием.

"Они обеспечат укрепление безопасности населения", - подчеркнул Моравецкий.
 

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