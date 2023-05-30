



Польша с 1 июня закрывает границу для белорусских и российских грузовиков

На польско-белорусской границе с 1 июня и до особого распоряжения перестанут пропускать грузовики из России и Белоруссии.



Соответствующее распоряжение принял министр внутренних дел Мариуш Каминский, говорится в документе с понедельника, 29 мая.



Кроме грузовых автомобилей, запрет распространяется на тягачи, прицепы, в том числе полуприцепы и автопоезда.



Это ограничение является реакцией на пятничное решение Верховного суда Беларуси, который оставил прежний приговор журналисту и активисту Союза поляков Беларуси Анджею Почобуту — восемь лет колонии строгого режима.



Отметим, что единственный пограничный переход между Польшей и Беларусью, который работает для грузовых перевозок, расположен в Коросщине. Еще один пограничный пункт работал в Бобровниках до 10 февраля 2023 года.



