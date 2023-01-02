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Польша развивает атомную энергетику
02.01.2023 22:12 Юлия Фрилис

Польша развивает атомную энергетику

Польша развивает атомную энергетику, стремясь гарантировать энергетическую независимость от России, пишет Financial Times

"Мы видим значительные изменения в польском и европейском мышлении относительно атомной энергетики, – сказал Адам Ющак, эксперт по энергетике Польского экономического института. – Теперь все полностью осознают, что мы должны заменить ископаемое топливо, особенно импортируемое из России".

Согласно опросам общественного мнения, крупнейшие политические партии Польши, как и большинство избирателей, выступают за атомную энергетику.

По данным Польского экономического института, за 20 лет атомная энергетика должна обеспечивать в стране от 25 до 40% производства электроэнергии – в зависимости от количества построенных реакторов.

Также правительство возлагает на ядерную энергетику основные надежды по остановке глобального потепления.

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