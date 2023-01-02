



Польша развивает атомную энергетику

Польша развивает атомную энергетику, стремясь гарантировать энергетическую независимость от России, пишет Financial Times



"Мы видим значительные изменения в польском и европейском мышлении относительно атомной энергетики, – сказал Адам Ющак, эксперт по энергетике Польского экономического института. – Теперь все полностью осознают, что мы должны заменить ископаемое топливо, особенно импортируемое из России".



Согласно опросам общественного мнения, крупнейшие политические партии Польши, как и большинство избирателей, выступают за атомную энергетику.



По данным Польского экономического института, за 20 лет атомная энергетика должна обеспечивать в стране от 25 до 40% производства электроэнергии – в зависимости от количества построенных реакторов.



Также правительство возлагает на ядерную энергетику основные надежды по остановке глобального потепления.