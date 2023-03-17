



Польша разместит установки HIMARS на границе с РФ

В Польше в этом году на вооружение 16-й механизированной дивизии, которая находится недалеко от границы с Калининградской областью РФ, передадут американские РСЗО HIMARS.



Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, Portal Samorządowy.



По его словам, Польша организует новые воинские части на месте, ликвидированных до 2015 года. В частности, планируется их оснащение современным оборудованием.



Блащак добавил, что подразделения 16-й механизированной дивизии в Ольштыне недавно были оснащены корейскими танками K2 и самоходными гаубицами K9. Также в скором времени поступят на вооружение дивизии ракетные установки HIMARS.



“Мы, поляки, осознаем, насколько опасна империя зла, какова Российская империя – сколько образ, сколько преступлений совершили русские, когда оккупировали польскую территорию. Поэтому наша задача – построить такую силу польской армии, чтобы те, кто сегодня восстанавливает империю зла, не решились напасть на нашу родину”, – заявил Блащак.



В Госдуме РФ депутат Андрей Гурулев пригрозил, что в ответ на размещение HIMARS Россия направит в Польшу свои ракеты.



