



Польша разместит на своей территории немецкие ракеты Patriot

Польша готовится разместить на своей территории немецкие системы ПВО Patriot после того, как Берлин отказался передать их Украине, сообщил в Twitter министр обороны Мариуш Блащак.



В прошлом месяце Германия предложила Польше системы ПВО Patriot для обеспечения безопасности своего воздушного пространства после того, как в Польшу попали две ракеты, в результате которой погибли два человека. Затем министр обороны Польши попросил Германию направить огневые части в Украину.



“После разговора с министерством обороны Германии, принявшем решение об отказе поддержки Украины, я был разочарован. Развертывание Patriot на западе Украины повысило бы безопасность поляков и украинцев”, – написал Блащак в Твиттере во вторник вечером.



Po rozmowie z 🇩🇪MON,z rozczarowaniem przyjąłem decyzję o odrzuceniu wsparcia 🇺🇦. Rozmieszczenie Patriotów na zachodniej 🇺🇦 zwiększyłoby bezpieczeństwo Polaków i Ukraińców. Przystępujemy więc do roboczych ustaleń ws. umieszczenia wyrzutni w 🇵🇱i wpięcia ich w nasz system dowodzenia — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) December 6, 2022

“Мы приступаем к рабочим мероприятиям по размещению пусковых установок в Польше и подключению их к нашей системе управления”, – добавил Блащак.