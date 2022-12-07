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Польша разместит на своей территории немецкие ракеты Patriot
07.12.2022 15:43 Наталья Богинская

Польша разместит на своей территории немецкие ракеты Patriot

Польша готовится разместить на своей территории немецкие системы ПВО Patriot после того, как Берлин отказался передать их Украине, сообщил в Twitter министр обороны Мариуш Блащак.

В прошлом месяце Германия предложила Польше системы ПВО Patriot для обеспечения безопасности своего воздушного пространства после того, как в Польшу попали две ракеты, в результате которой погибли два человека. Затем министр обороны Польши попросил Германию направить огневые части в Украину.

“После разговора с министерством обороны Германии, принявшем решение об отказе поддержки Украины, я был разочарован. Развертывание Patriot на западе Украины повысило бы безопасность поляков и украинцев”, – написал Блащак в Твиттере во вторник вечером.
 

“Мы приступаем к рабочим мероприятиям по размещению пусковых установок в Польше и подключению их к нашей системе управления”, – добавил Блащак.

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