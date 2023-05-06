



Польша призывает ЕС ввести санкции против импорта российской сельхозпродукции

Польша потребует санкций Европейского союза в отношении импорта российской сельскохозяйственной продукции, заявил в субботу посол Польши в ЕС Анджей Садош, передает агентство PAP.



"Европе сейчас не угрожают сбои в цепочке поставок сельхозпродукции, напротив, у нас есть проблема излишков. Мы решаем проблему увеличения импорта сельхозпродукции из Украины", - сказал Садос.



Ранее на этой неделе Европейская комиссия установила ограничения до 5 июня на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, чтобы уменьшить избыточное предложение этих товаров в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.



С тех пор, как в прошлом году Россия начала вторжение в Украину, ЕС принял 10 пакетов санкций против российских физических лиц и компаний. В апреле Польша предложила новый набор карательных мер против Москвы, включая запрет на импорт нефти и алмазов.

