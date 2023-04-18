



Польша предлагает создать академию HIMARS

Польские власти выступили с инициативой создания на территории РП академии по обучению по обслуживанию артиллерийской системы HIMARS. Об этом в Twitter Твиттере написал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

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"Мы хотим, чтобы в Польше была создана академия HIMARS, где будут обучать использованию этой артиллерийской системы", – сообщил Блащак.

Он отметил, что во вторник в Торуне проходит Европейский ракетно-артиллерийский саммит, на котором будут обсуждаться детали этого проекта.



Также министр сообщил , что первые ракетные системы HIMARS будут доставлены в Польшу еще в этом году.



Польша в 2019 году купила у США 20 комплексов HIMARS, в том числе 18 боевых и два учебных, за 414 млн дол. Впоследствии республика обратилась в США по поводу покупки около 484 ракет этого типа, и американские власти дали согласие. Максимальная стоимость этой покупки оценивается в 10 миллиардов долларов.



Первые пусковые установки HIMARS попадут в этом году на вооружение 15-й механизированной бригады ВС Польши, дислоцирующейся на северо-востоке Польши, недалеко от границ с Калининградской областью России и Белоруссии.