



Польша потребовала от Германии репараций за Вторую мировую войну

Сейм Польши одобрил резолюцию о военных репарациях со стороны Германии за ущерб во время Второй мировой войны. Варшава требует от Берлина 1,3 млрд долларов.



Сейм хочет, чтобы Германия приняла политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за ущерб от военной агрессии нацистской Германии.



Польша отмечает, что никогда не получала компенсацию за человеческие и материальные потери. Депутаты также отмечают, что страна не отказывалась от своих претензий к Берлину.



Накануне в Польше представили подготовленный экспертами трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Озвученная итоговая сумма составила около 1,5 трлн долларов.



Министерство иностранных дел Германии заявило, что вопрос о репарациях за потери во Второй мировой войне решен. Польша отказалась от дальнейших репараций давно, в 1953 году, и несколько раз подтверждала этот отказ.



Польша неоднократно поднимала в диалоге с Германией вопросы репараций за Вторую мировую войну. В немецком правительстве, однако, отмечали, что вопрос репараций закрыт.



Напомним, что Польша направит в Германию ноту о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны. Варшава будет добиваться реализации своих требований о компенсациях всеми возможными путями.



Глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский также заявил, что Польша официально потребует от Германии репараций за Вторую мировую войну.