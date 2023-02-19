



Польша попросит Байдена об увеличении военного присутствия США

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен во время официального визита президента США Джо Байденом в Варшаву, который состоится 20-22 февраля, попросить его об увеличении военного контингента в стране.



Об том он сообщил в программе "Лицом к нации" на телеканале CBS.



"Мы находимся в процессе обсуждения с администрацией президента Байдена вопроса о том, чтобы сделать присутствие войск более постоянным и увеличить их численность. Я очень благодарен за отправку новых систем Patriot и другого современного оружия и боеприпасов, потому что это тоже в какой-то степени является косвенным показателем присутствия", - подчеркнул Моравецкий.



По данным CBS, в настоящее время на территории Польши находится около 11 тысяч американских военнослужащих.