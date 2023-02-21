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Польша поднимет тему передачи Украине самолетов на переговорах с Байденом
21.02.2023 10:24 Раиса Вовк

Польша поднимет тему передачи Украине самолетов на переговорах с Байденом

Варшава будет поднимать тему передачи Украине боевых самолетов во время переговоров с президентом США Байденом, который находится с визитом в Польше. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире Польского радио.

"Мы обсуждаем и будем об этом говорить сегодня с президентом США, в частности, во время саммита "Бухарестской девятки". Будем говорить о том, как должна выглядеть дальнейшая военная поддержка", - сказал он.

Напомним, что после визита в Киев американский президент Джо Байден приехал в Польшу, где встретится, в частности, с польским коллегой Анджеем Дудой и обсудит дальнейшую поддержку Украины.
 

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