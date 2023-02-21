



Польша поднимет тему передачи Украине самолетов на переговорах с Байденом

Варшава будет поднимать тему передачи Украине боевых самолетов во время переговоров с президентом США Байденом, который находится с визитом в Польше. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире Польского радио.



"Мы обсуждаем и будем об этом говорить сегодня с президентом США, в частности, во время саммита "Бухарестской девятки". Будем говорить о том, как должна выглядеть дальнейшая военная поддержка", - сказал он.



Напомним, что после визита в Киев американский президент Джо Байден приехал в Польшу, где встретится, в частности, с польским коллегой Анджеем Дудой и обсудит дальнейшую поддержку Украины.

