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Польша поддержала бойкот встречи ОБСЕ с участием Лаврова | Фото: pixabay.com
30.11.2023 08:13 Mignews

Польша поддержала бойкот встречи ОБСЕ с участием Лаврова

На этой неделе в Скопье (Северная Македония) пройдет министерское заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Организаторы решили пригласить на него и главу МИД РФ Сергея Лаврова, что вызвало международный протест и бойкот встречи.

Первым об отказе участвовать в заседании ОБСЕ заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Тут же бойкот поддержали представители стран Балтии. В среду присоединилась к нему и Польша – глава МИД Шимон Шиньковский вель Сенк заявил, что в заседании ОБСЕ он сам участвовать не будет и никого из своих заместителей в столицу Северной Македонии отправлять не намерен.

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"Мы просто не можем игнорировать тот факт, что российский министр иностранных дел будет присутствовать за столом организации, которая должна строить мир и безопасность в Европе", – цитирует польского министра AFP.

Таким образом Польша показала, что разделяет взгляды тех стран, которые ранее объявили, что пропустят заседание ОБСЕ.

Известно уже, что Молдова будет представлена на встрече министров ОБСЕ и планирует осудить Россию. А вот Болгария вовсе открыла небо для самолета с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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