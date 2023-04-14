



Польша планирует закупить у США крылатые ракеты нового поколения – Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна планирует закупить крылатые ракеты нового поколения JASSM-XR у американской компании Lockheed Martin.



"Мы хотим быть первыми или одними из первых, кто приобретет эти ракеты, которые можно запускать с боевых самолетов", — сказал Моравецкий во время посещения завода Lockheed Martin в Мариетте в США.



Польша — один из ближайших союзников Вашингтона в Европе — одна из немногих стран-членов НАТО пообещавших увеличить расходы на оборону как минимум до 3% ВВП, чтобы удовлетворить требования альянса.



Компания Lockheed Martin выпустила два поколения совместных противотанковых ракет класса "воздух-земля", и польская армия закупила несколько десятков каждого из них.



JASSM AGM-158A первого поколения поступили на вооружение в 2009 году. Пять лет спустя был разработан JASSM-ER (дополнительный диапазон), получивший обозначение AGM-158B. Последнее поколение - AGM-158D, получившее название JASSM-XR (расширенный дополнительный диапазон).



Ракеты первого поколения могли поразить цель с расстояния 370 километров, второго — с расстояния более 900 километров. По сообщениям СМИ, третье поколение может иметь дальность поражения 1600-1900 километров.



Ракеты выполнены с применением технологии малозаметности, что значительно затрудняет их обнаружение с помощью радаров.



Армия США еще не приобрела новое поколение ракет, хотя планирует закупить их в количестве 100 единиц в следующем году.



Закупка ракет Польшей будет достаточно сложной. Продажа должна быть одобрена Государственным департаментом и Конгрессом США, и Lockheed Martin может производить только ограниченное количество 500 JASSM в год.

