



​​​​​​​Польша передаст Украине еще несколько истребителей МиГ-29

Правительство Германии одобрило заявку Польши на экспорт истребителей МиГ-29 из запасов ГДР в Украину. Об этом сообщает издание Der Spiegel.



Польша ранее просила Берлин разрешить ей поставлять Украине истребители МиГ-29. В ответ на это правительство Германии пообещало принять решение сегодня.



В марте Польша уже объявила, что поставит Украине истребители МиГ-29 советской постройки, чтобы поддержать страну в борьбе с российским нападением. Однако первоначально самолеты из запасов бывшей ГДР поставлены не были.



В 2002 году Германия продала 23 истребителя МиГ-29 Польше, которую Бундесвер принял от Национальной народной армии ГДР.



Советник президента Польши Анджея Дуды по вопросам безопасности Яцек Сивера в конце марта заявил, что в польских ВВС и сегодня имеется около десятка таких самолетов. Как правило, контракты на продажу военного оборудования из Германии предусматривают, что немецкое правительство должно дать согласие на возможную передачу в более позднее время.



Напомним, что Польша уже передала Украине четыре МиГ-29. При этом польский президент Анджей Дуда анонсировал отправку ВСУ еще четырех истребителей. По его словам, этот процесс продолжается.